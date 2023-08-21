لبحث الرد على عمليات الضفة.."الكابينت الإسرائيلي" يعقد اجتماعاً هاماً غداً

فلسطين اليوم

أعلن مكتب رئيس حكومة العدو"بنيامين نتنياهو"، مساء اليوم الاثنين21/8/2023م، عن تقديم موعد عقد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الكيان “الكابينت”، ليعقد يوم غدٍ الثلاثاء.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، قدم "نتنياهو" جلسة "الكابينت" للمرة الثالثة إلى يوم غد الثلاثاء الساعة 10:00 صباحًا.

وفي وقت سابق، تم تقديم الاجتماع بالفعل من 10 سبتمبر إلى يوم الأحد، وتم تقديمة مرة أخرى ليعقد يوم الأربعاء القادم.

ويأتي تقديم موعد اجتماع “الكابينت” في ظل مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة رابع بجروح حرجة، في عمليتي إطلاق نار في حوارة السبت وقتل فيها مستوطنان وعملية في جنوب الخليل اليوم الاثنين وقتلت فيها مستوطنة، وأصيب مستوطن أخر بجروح خطرة وفي كلتا العلميتين نجح المنفذون بالانسحاب من مكان العملية بسلام.

ومساء اليوم الإثنين21/8/2023م، هدد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بمحاسبة المسؤولين عن العمليات سواءً القريبين أو البعيدين.

وقال "نتنياهو" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير حربه "يوآف غالانت" من موقع عملية اطلاق النار في مدينة الخليل:" نعيش ذروة عمليات نسبة كبيرة منها تأتي بتوجيهات من الخارج".

وأضاف:" نحن في خضم موجة عمليات موجهة من إيران واذرعها وسنحاسب منفذيها ومرسليهم قريباً".

وأردف:" أقدم الدعم الكامل لقادة الجيش الذين يعملون ليل نهار لحماية المستوطنين وعلينا جميعا أن ندعمهم".

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت:" إن ما يجري من عمليات يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا،و سنتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة".

وأضاف :" سنقوم بخطوات على الأرض وخطوات أخرى لاستعادة الأمن".

وخلال أقل من 72 ساعة على عملية حوارة البطولية والتي أدت الي مقتل مستوطنين ، سجل المقاومين اليوم الاثنين انتصارا ً جديداً للمقاومة في الخليل بعد أدت عملية إطلاق النار البطولية الي مقتل مستوطنة وإصابة 6 أخرين بينهم خطيرة.