مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

هاجم مستوطنون مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين قرب مفرق مستوطنة "افرات" الجاثمة على اراضي المواطنين جنوب بيت لحم.

وافادت مصادر أمنية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة عند مفرق مستوطنة "افرات"، على شارع القدس - الخليل، والحقت اضرارا ببعضها.

واضاف المصدر أن هناك تجمعات للمستوطنين عند منطقة "النشاش" على مدخل بلدة الخضر الجنوبي، وكذلك عند مفرق مستوطنة " تكواع" شرق بيت لحم.