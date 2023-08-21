كريستيانو رونالدو يتجول بالزي السعودي في الرياض

فلسطين اليوم- وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء مغادرته منزله، في العاصمة السعودية الرياض، وهو يرتدي اللباس السعودي.

وظهر رونالدو في الفيديو المتداول وهو يرتدي عباءة بيضاء ويمسك في يده حقيبته، ويسير في أحد الأماكن.

وأشاد المعلقون على الفيديو بهذه الإطلالة وقالوا إنها تدل على احترام النجم البرتغالي لثقافات وعادات المملكة العربية السعودية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتدي فيها رونالدو الزي التقليدي السعودي منذ انتقاله إلى نادي النصر العام الماضي. إذ سبق وأن ظهر وهو يرتدي الزي التراثي السعودي "المرودن"، ويحمل علم السعودية وسيفا ويؤدي "العرضة السعودية" وهي رقصة شعبية تؤدى في المناسبات الوطنية، وذلك احتفالا بذكرى يوم تأسيس المملكة.

ويحظى قائد المنتخب البرتغالي بعدد كبير من المحبين والمتابعين من أرجاء العالم، مما أسهم في نشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.