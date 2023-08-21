هل قرر الاحتلال الرد على عمليات الضفة بضرب قطاع غزة؟

فلسطين اليوم

بعد التصريحات التي توعد فيها رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ووزير حربه غالانت بمحاسبة المسؤولين عن العمليات التي تحدث في الضفة الفلسطينية سواءً القريبين أو البعيدين، حتى بدأ الاعلام "الإسرائيلي" التلميح لإمكانية ضرب الجيش قطاع غزة كخيار من الخيارات التي هدد بها " غالانت" للرد على العمليات.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع "نتنياهو" من موقع عملية اطلاق النار في مدينة الخليل، قال وزير حرب الاحتلال "يوآف غالانت":" إن ما يجري من عمليات يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا، و سنتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة ".

التهديدات التي أطلقها "يوآف غالانت"، أكدت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، لن تبقى جبهة غزة خارج حسابات الرد الإسرائيلي على العمليات التي تحدث في مدن الضفة الفلسطينية والتي كان أخرها عمليتي حوارة والخليل اليوم واللاتي أسفرتا عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرون.

تحريض "إسرائيلي"

صحيفة "معاريف"، أشارت إلى أن المؤسسة الأمنية تؤكد أن حماس هي المسؤولة بشكل أساسي عن التصعيد الذي أدى مقتل واختطاف الأطفال الثلاثة في عام 2014 إلى عملية ضد حماس في الخليل ، ومن هناك امتد التصعيد بسرعة إلى غزة.

وأضافت:" في هذا السياق، لا تبدو أحداث الجدار اليوم في الجنوب عرضية، و قال غالانت إن حماس في مرمى النيران ، والخليل هي معقل حماس والخيارات مفتوحة ، وبالتالي أيضًا العواقب المحتملة على غزة".

بدورها،قالت القناة ١٣:" إن الرد على موجة العمليات في الضفة ليس بعملية عسكرية تقليدية وإنما إسرائيل تبحث عن نقطة ما لدى حماس أو حزب الله بهدف توجيه ضربة موجعة لهما".

في حين، قال المحلل العسكري والأمني "ألون بن دافيد" تعقيباً على تصريحات نتنياهو وغالانت وقادة الجيش الإسرائيلي: هناك تلميحات لإمكانية الرد على المنظمات الفلسطينية وفي مقدمتها حماس".

كافة الخيارات مطروحة

وهدد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين21/8/2023م، بمحاسبة المسؤولين عن العمليات سواءً القريبين أو البعيدين.

وقال "نتنياهو" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير حربه "يوآف غالانت" من موقع عملية اطلاق النار في مدينة الخليل:" نعيش ذروة عمليات نسبة كبيرة منها تأتي بتوجيهات من الخارج".

وأضاف:" نحن في خضم موجة عمليات موجهة من إيران واذرعها وسنحاسب منفذيها ومرسليهم قريباً".

وأردف:" أقدم الدعم الكامل لقادة الجيش الذين يعملون ليل نهار لحماية المستوطنين وعلينا جميعا أن ندعمهم".

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت:" إن ما يجري من عمليات يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا،و سنتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة".

وأضاف :" سنقوم بخطوات على الأرض وخطوات أخرى لاستعادة الأمن".

الثانية خلال 72ساعة

خلال أقل من 72 ساعة على عملية حوارة البطولية والتي أدت الي مقتل مستوطنين ، سجل المقاومين اليوم الاثنين انتصارا ً جديداً للمقاومة في الخليل بعد أدت عملية إطلاق النار البطولية الي مقتل مستوطنة وإصابة 6 أخرين بينهم خطيرة.

العملية البطولية التي أدت لمقتل المستوطنة ، تتزامن مع إحياء الذكرى ال54 لإحراق المسجد الاقصى المبارك ، ليبعث منفذوها رسالة ان المساس بالمسجد الاقصى خط أحمر يقابل بالدم .

وكان المقاومون نفذوا عملية بطولية في حوارة يوم السبت الماضي أدت لمقتل مستوطنين ، بعد ان تمكن المقاومين من اطلاق النار على المستوطنين في مغسلة في حوارة .

وترفع عملية اطلاق النار في الخليل قتلى الاحتلال منذ بداية العام لـ34 قتيلاً .