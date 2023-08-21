مقتل مدير عام بلدية الطيرة واصابة آخرين بجريمة اطلاق نار

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قتل مدير بلدية الطيرة عبد الرحمن قشوع وأصيب آخريْن في جريمة إطلاق نار ارتُكبت، مساء الإثنين، في مدينة الطيرة بالداخل المحتل.

وجاء في التفاصيل أن ثلاثة أشخاص تعرّضوا لإطلاق نار بالقرب من مقرّ الشرطة في المدينة، ما أسفر عن إصابة مدير البلدية عبد الرحمن قشوع بجراح حرجة، فيما أُصيب اثنان آخران، بينهما عضو آخر في البلدية، بجراح متوسطة وطفيفة.

وذكر طاقم طبيّ أنه تلقّى بلاغا حول إصابة 3 أشخاص من المدينة "في حادث عنف"، مشيرا إلى أن أفراده "يقدّمون العلاج الطبيّ، ويحيلون إلى مستشفى ’مئير’ (في كفار سابا)، 3 رجال يعانون من إصابات اخترقت أجسادهم"، من جرّاء إطلاق النار.

وأضاف أن "من بينهم رجل يبلغ من العمر 60 عامًا في حالة حرجة، ويخضع لعملية إنعاش قلبيّ ورئويّ، ورجل يبلغ من العمر 60 عامًا في حالة متوسطة، ورجل يبلغ من العمر 58 عامًا في حالة طفيفة".