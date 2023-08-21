سرايا القدس-كتيبة جنين تعلن إسقاط طائرة مسيّرة للاحتلال

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، مساء اليوم الإثنين21/8/2023م، إسقاط طائرة "إسرائيلية" مُسيرة وسط مخيم جنين في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء اليوم الإثنين 21/أغسطس/2023 من استهداف طائرة صهيونية مسيّرة (درون) بصليات كثيفة من الرصاص وإسقاطهاه والسيطرة عليها".

ونجحت فصائل المقاومة في جنين وعلى رأسها كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، في إسقاط عدد كبير من طائرات الاحتلال المسيرة، أغلبها جاء خلال العدوان على المخيم الشهر الماضي، والتى نجحت الكتيبة ومعها فصائل المقاومة في صد العدوان وإفشال خطط الاحتلال ضد المخيم ومقاومته.

يشار إلى أن وتيرة أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ارتفعت بشكل كبير لاسيما خلال الأيام الماضية، فقد قتل 3 مستوطنين في عمليتي إطلاق نار في مدينتي الخليل ونابلس خلال الـ72 ساعة الماضية.