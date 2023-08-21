بعد قرار فتح مراكز فحص كورونا.. هل سجلت الصحة بعزة إصابات جديدة؟

فلسطين اليوم

نفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين21/8/2023م، تسجيل إصابات جديدة بفايروس كورونا في القطاع.

وقال مدير عام الرعاية الأولية في الوزارة د. موسى عابد:" لم نسجل حالات مصابة بكورونا أو متحورات جديدة حتى اللحظة، ونعمل بشكل دائم على مراقبة الحالة الوبائية بقطاع غزة".

وأضاف:" أن الحالة الوبائية في القطاع لم تتغير منذ أشهر، والوزارة حريصة على اجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين المشتبهة بإصابتهم بأعراض كورونا".

وبشأن تعميم الوزارة لفتح مراكز فحص كورونا، أشار عابد إلى أن التعميم الصادر لمدراء المناطق الصحية هو تعميم داخلي، وتم أيضا تعميمه على المستشفيات، وذلك من أجل إلزام الطواقم الطبية لإجراء الفحوص اللازمة للمشتبه بهم، مبيناً أن الوزارة سجلت نسبة عالية من المصابين بمشاكل بالجهاز التنفسي العلوي خلال الأسابيع الماضية مقارنة مع ذات الفترة خلال السنوات الماضية

كما بين أن المصابين بمشاكل بالجهاز التنفسي العلوي لم يسجل بينهم أي إصابة بفايروس كورونا، لافتاً إلى أن وزارته تتبع ذات الفحوصات السابقة للحالات المشتبه بها، وهو إجراء الفحص السريع بعد سحب عينة من الأنف.

وأصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم، تعميما لمراكزها، بإعادة فتح نقاط فحص سحب عينات فحص فايروس كورونا.



