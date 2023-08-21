الخارجية السودانية تدعو لتصنيف الدعم السريع لجماعة "إرهابية"

فلسطين اليوم

دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين21/8/2023م، المجتمع الدولي لتصنيف قوات الدعم السريع لجماعة إرهابية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي:" إن قوات الدعم السريع تقوم بتجنيد الأطفال والقصر في الهجوم على مقر سلاح المدرعات في الخرطوم، ومن واجب المجتمع الدولي، تصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة جماعة إرهابية".

وتتواصل، منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

يشار إلى أن قوات الدعم السريع هي مجموعات عسكرية تشكلت من مليشيا الجنجويد واعترفت بها الدولة السودانية رسميا عام 2013، قائدها محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، وقد أوكلت إلى هذه القوات مهمات مختلفة تتعلق بالقضاء على حركات التمرد في دارفور غربي السودان، وحراسة الحدود، والقضاء على عمليات التهريب.