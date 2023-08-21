مصادر عبرية: نصف جيش الاحتلال يعمل في الضفة الغربية بواقع 15 كتيبة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت وسائل الاعلام العبرية، اليوم الاثنين، عن حجم جيش الاحتلال الذي يعمل في الضفة الغربية.

ووفقا لمراسل صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فإن نصف الجيش الاسرائيلي يعمل بالضفة الغربية بواقع 15 كتيبة، مبينا أنها النسبة الأعلى منذ 15 عاما.

وقتلت مستوطنة "إسرائيلية" وأصيب آخر بجراح حرجة في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (كريات أربع) فيما تمكن منفذ العملية من الفرار.

وبحسب العبرية الـ 14، فإن "المنفذين اقتربوا بمركبتهم من المركبة الإسرائيلية التي سارت على شارع 60 جنوب الخليل، واستهدفوها بإطلاق النار من مسافة قصيرة بواسطة عشرات الرصاصات من سلاح آلي".

وأضافت أن "العملية نفذت عندما سارت مركبة المستوطنين ببطء قبل منعطف في الطريق؛ وأسفرت العملية عن مقتل مستوطنة وإصابة مستوطن بجراح حرجة جداً".

وأشارت القناة إلى أن "طفلة (ست سنوات) كانت تتواجد بمركبة المستوطنين ولم تصب بأذى، حيث تجنب منفذ العملية إطلاق الرصاص على طفلة المستوطنين".

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن 25 عياراً نارياً أطلقها منفذو عملية الخليل، 22 منها أصابت المركبة الإسرائيلية بشكل مباشر.