للسفر عبر معبر رفح

"داخلية غزة" تنشر كشف تنسيقات مصرية ليوم الأربعاء المقبل

الساعة 09:38 م|21 أغسطس 2023
معبر رفح
معبر رفح

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الإثنين21/8/2023م، وصول كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح البري ليوم الأربعاء المقبل (24 أغسطس).

ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المسافرين للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

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