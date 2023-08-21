"داخلية غزة" تنشر كشف تنسيقات مصرية ليوم الأربعاء المقبل

فلسطين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الإثنين21/8/2023م، وصول كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح البري ليوم الأربعاء المقبل (24 أغسطس).

ودعت الهيئة في تصريح صحفي، المسافرين للتواجد الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً لدى مديريات الداخلية بالمحافظات.

















