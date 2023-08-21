ليفربول: محمد صلاح غير قابل للمس
اتخذ ليفربول قرارا نهائيا بشأن مستقبل نجمه المصري محمد صلاح، المطلوب من قبل اتحاد جدة السعودي.
وقال فابريزيو رومانو، خير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر قناته على "يوتيوب": "موقف ليفربول واضح تماما بشأن صلاح، إنه غير قابل للمس".
وأضاف: "ليفربول سمح برحيل فابينيو وجوردان هندرسون، لكن الأمر مختلف تماما بالنسبة لصلاح، لا يريدون بيعه مطلقا، كما أكد وكيله رامي عباس استمراره في صفوف الريدز".
وتابع: "محمد صلاح يضع كامل تركيزه مع ليفربول، ويسعى لتحقيق الانتصارات رفقة الفريق الأحمر".
وختم: "نعم، هناك اهتمام سعودي بالتعاقد مع صلاح، لكن هناك رغبة مشتركة من جانب ليفربول واللاعب في استمرار التعاقد الموسم الجاري".