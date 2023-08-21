حراك المعلمين في الضفة يقرر تجميد الإضراب والفعاليات

فلسطين اليوم

قرر حراك المعلمين الموحد في الضفة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين21/8/2023م، تجميد خطواته التى أعلن عنها مع بداية العام الدراسي 2023/2024م.

وقال الحراك في تصريح صحفي:" قررنا تجميد الإضراب والفعاليات، بعد الحصول على وعدٍ بصرف الراتب القادم كاملاً مع جزء من المستحقات المتأخرة".

والجمعة الماضية، أعلن الحراك عن إضراب جزئي تحذيري مع افتتاح العام الدراسي الجديد؛ احتجاجًا على عدم تلبية حكومة اشتية مطالبهم.

وقال الحراك في بيان له: إن الإضراب الجزئي سيكون عبر إعطاء ثلاث حصص فقط ثم المغادرة لجميع المراحل ومن ضمنها الثانوية العامة “التوجيهي”.

وأكد حراك المعلمين مقاطعة مكاتب التربية والتعليم وأقسام الإشراف والدورات التدريبية مقاطعة تامة، حيث يقتصر عمل المعلم على إعطاء الثلاث حصص فقط.

يشار إلى أن دوام الطلبة بمدارس الضفة بدأ يوم السبت الماضي الموافق 19-8-2023، أما المدارس التي تعطل يومي الجمعة والسبت بدأ يوم الأحد الموافق 20-8-2023، فيما سيبدأ دوام الطلبة في غزة يوم السبت المقبل 26/8/2023م.