أخطاء شائعة في الشواء تعرض عائلتك وأصدقائك للخطر..تعرف عليها!

فلسطين اليوم

تنتظر العديد من العائلات قدوم فصل الصيف، للاجتماع مع ذوييهم ومن يحبون، للاستمتاع بوقتهم وإقامة حفلات الشواء الصيفية.

ولكن في جنون شواء اللحوم والبرغر وغيرها من الأطعمة اللذيذة لضيوفك، قد ترتكب بعض الأخطاء الجسيمة عند تحضير طعامك.

وقد يؤدي استخدام نفس المعدات مع اللحوم النيئة والمطبوخة إلى تعريضك أنت وضيوفك لخطر التسمم الغذائي، بعضها قد يكون لأسباب بسيطة ، مثل عدم غسل يديك أو ترك الطعام بالخارج لفترة طويلة جدًا.

لكنك تخاطر بإصابة ضيوفك بالمرض.

وتحدثت The Sun إلى مستشارة نظافة الأغذية والصحة والسلامة سيلفيا أندرسون حول الأخطاء التي يجب التنبه لها عند استضافة حفل شواء صيفي .

1. عدم الصبر مع الفحم الخاص بك

قالت سيلفيا: إن الخطأ الكبير الذي يمكن أن يرتكبه كثير من الشواء هو وضع الطعام على الفحم في وقت مبكر جدًا.

شدد مستشار سلامة الغذاء على أن الفحم يجب أن يتحول إلى اللون الأبيض ويتوقف عن التدخين قبل تحميل الشواء الخاص بك باللحوم عالية الخطورة مثل الدجاج والنقانق والبرغر.

لكنها قالت إن الناس يرتكبون خطأ وضع طعامهم في حين أن الفحم لا يزال يتوهج باللون الأحمر ويشتعل.

وتابعت سيلفيا: “ما يحدث هو أنهم يحاولون طهي الدجاج، لكنه في الأساس دخان”.

ما سيحدث غالبًا في هذه الحالة هو أنك ستحرق اللحم من الخارج، لكن عندما تزيله عن النار وتقطعه، يصبح لونه ورديا

هذا ما يسبب التسمم الغذائي ،” وفقا لسيلفيا.

مع شوايات الفحم ، قد يكون من الصعب الحفاظ على اتساق الحرارة عبر الشواية ، لذلك قالت سيلفيا إنك تقلب اللحم بانتظام وتحركه للحصول على طهي متساوٍ.

وأضافت أن الشوايات التي يمكن التخلص منها قد تستغرق وقتًا أطول لتسخين ووقتًا أطول لطهي الطعام.

2. عدم طهي “الثلاثة الخطرين” لديك

تابعت خبيرة سلامة الغذاء، حتى لو قمت بتسخين الفحم بشكل صحيح ، فقد لا يعرف الكثير من الناس كم من الوقت لطهي لحومهم.

وأشارت سيلفيا إلى أنه من أبرز الأخطاء عند الشواء، “الثلاثة الخطرين” وهي تتعلق بلحم الدجاج والنقانق والبرغر.

بالنسبة لشرائح اللحم ، فإن بكتيريا الإشريكية القولونية موجودة في الخارج، لذلك عندما تحرقها من جميع الجوانب ، فإنك تقتلها ولهذا السبب يمكنك تناولها بشكل نادر ولا تمرض، كما أوضحت.

لكن لحم النقانق والبرغر مفروم، وبالتالي تنتشر البكتيريا فيه.

أما بالنسبة للدجاج ، فإن الجراثيم موجودة في العضلات لذلك يمكن العثور عليها في جميع أنحاء اللحم.

هذا يعني أنهم جميعًا يحتاجون إلى طهي شامل لجعل اللحوم آمنة للأكل.

ونصحت بضرورة التحقق من العبوة الموجودة على اللحوم التي تشتريها، حيث ستخبرك بالمدة التي تحتاجها للطهي.

لكن سيلفيا تقول إن تقديرًا تقريبيًا هو 15 إلى 25 دقيقة على المشوى ، اعتمادًا على مدى سمك القطعة.

وأشارت إلى أن الدجاج مع العظم سيستغرق دائمًا وقتًا أطول.

يمكنك أيضًا حل مشكلة نقص الطهي عن طريق طهي اللحم مسبقًا وإنهائه على الشواية، أو حرقه على الفحم ثم نقله إلى الفرن.

قالت سيلفيا: “لن يكون لدى معظم الناس مسبار في المنزل” ، لكنها أوصت بالحصول على مسبار إذا كنت تخطط للعب مضيف الشواء.

3. عدم غسل يديك

تبدو هذه نصيحة أساسية جدًا ، لكن ينسى الكثير من الناس غسل أيديهم بانتظام بين تناول الطعام.

نصحت سيلفيا: “اغسل يديك دائمًا قبل البدء في الطهي، واغسل يديك بين لمس المنتجات الخام والمنتجات المطبوخة”.

4. تلويث المنتجات المطبوخة

من الأخطاء السهلة أن تقوم بحمل اللحم النيء إلى الشواية على طبق ووضعه على نفس اللوح بعد الطهي.

قد ترتكب نفس الخطأ أيضًا مع الملقط.

قالت سيلفيا: “تأكد من استخدام ملقط مختلف – يجب أن يكون لديك ملقط للطعام النيء وملقط للطعام المطبوخ”.

5. ترك الطعام بالخارج لفترة طويلة

وفقًا لسيلفيا ، “الطعام الساخن له نافذة”، يمكنك تركه بالخارج لمدة تصل إلى ساعتين بعد طهيه.

وفي الوقت نفسه ، “يمكن أن يكون للطعام البارد نافذة لمدة أربع ساعات قبل أن يبدأ في التسبب في احتمالية حدوث تسمم غذائي”.

بمجرد مرور هذه الفترة الزمنية، من الأفضل التخلص من طعامك أو المخاطرة بالتسمم الغذائي – لذا تأكد من أن ضيوفك جائعون وأنك خططت للكميات جيدًا!