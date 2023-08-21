قناة "إسرائيلية": عملية اعتراض الطائرة في سماء غزة صباح اليوم فشلت

فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مساء اليوم الإثنين21/8/2023م، فشل عملية اعتراض طائرة مسيرة تتبع للمقاومة في سماء مدينة غزة صباح اليوم.

وبحسب المراسل العسكري لـ قناة ريشت كان: فإن عملية اعتراض الطائرة بدون طيار في سماء غزة اليوم فشلت.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أكد صباح اليوم، أن وحدة الرقابة الجوية لاحظت طائرة مسيرة تتجه نحو "إسرائيل" وتابعت تحركاتها وقامت باعتراضها قبل تمكنها من اجتياز الأجواء.