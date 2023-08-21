قناة عبرية: هناك مخاوف من تصاعد وتيرة العمليات في الخليل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

ذكرت قناة كان العبرية مساء اليوم الاثنين بأن هناك مخاوف في المنظومة الأمنية من تصاعد وتيرة العمليات في منطقة الخليل.

وقتلت قُتلت مستوطنة "إسرائيلية" وأصيب آخر بجروح في عملية إطلاق نار على سيارة مستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، حيث تمكن المنفذ من الانسحاب من مكان العملية.

ومنذ ساعات الصباح تقوم قوات الاحتلال بعمليات بحث واسعة النطاق، كما أغلقت كافة الطرق ومداخل القرى بمدينة الخليل، واستعان جيش الاحتلال الإسرائيلي بمروحيات للبحث عن منفذي الهجوم.