"نتنياهو" مهدداً: سنحاسب المسؤولين عن العمليات سواءً القريبين أو البعيدين

فلسطين اليوم

هدد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين21/8/2023م، بمحاسبة المسؤولين عن العمليات سواءً القريبين أو البعيدين.

وقال "نتنياهو" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير حربه "يوآف غالانت" من موقع عملية اطلاق النار في مدينة الخليل:" نعيش ذروة عمليات نسبة كبيرة منها تأتي بتوجيهات من الخارج".

وأضاف:" نحن في خضم موجة عمليات موجهة من إيران واذرعها وسنحاسب منفذيها ومرسليهم قريباً".

وأردف:" أقدم الدعم الكامل لقادة الجيش الذين يعملون ليل نهار لحماية المستوطنين وعلينا جميعا أن ندعمهم".

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت:" إن ما يجري من عمليات يتم بتمويل إيران وأذرعها التي تبحث عن أي طريقة لإلحاق الأذى بنا،و سنتخذ عدة إجراءات لإعادة الأمن وكل الخيارات مطروحة".

وأضاف :" سنقوم بخطوات على الأرض وخطوات أخرى لاستعادة الأمن".

خلال أقل من 72 ساعة على عملية حوارة البطولية والتي أدت الي مقتل مستوطنين ، سجل المقاومين اليوم الاثنين انتصارا ً جديداً للمقاومة في الخليل بعد أدت عملية إطلاق النار البطولية الي مقتل مستوطنة وإصابة 6 أخرين بينهم خطيرة.

العملية البطولية التي أدت لمقتل المستوطنة ، تتزامن مع إحياء الذكرى ال54 لإحراق المسجد الاقصى المبارك ، ليبعث منفذوها رسالة ان المساس بالمسجد الاقصى خط أحمر يقابل بالدم .

وكان المقاومون نفذوا عملية بطولية في حوارة يوم السبت الماضي أدت لمقتل مستوطنين ، بعد ان تمكن المقاومين من اطلاق النار على المستوطنين في مغسلة في حوارة .

وترفع عملية اطلاق النار في الخليل قتلى الاحتلال منذ بداية العام لـ34 قتيلاً .