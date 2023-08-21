روسيا تعلن مقتل 500 عسكري أوكراني خلال الـ24ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين21/8/2023م، مقتل 500 عسكري أوكراني خلال صد قواتها لجميع هجمات القوات الأوكرانية خلال الـ24ساعة الماضية،

وقالت الوزراة في بيان صحفي:" إن القوات الروسية تمكنت من صد هجمات قوات كيف، وعززت مواقعها على طول محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية هناك 160 عسكريا".

وأضافت :" كما أحبط الجيش الروسي هجومين في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي اتجاه كراسنو-ليمان قضت القوات الروسية على حوالي 75 عسكريا أوكرانيا، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وفي مقاطعة زابوروجيه بينت الوزارة أنه قواتها صدت القوات الروسية 5 هجمات نفذها "اللواء الجوي 82" من الاحتياطي الاستراتيجي للقوات الأوكرانية، ودمرت مستودعا للذخيرة، كما تم القضاء على أكثر من 80 جنديا.

وعلى محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 225 عسكريا، والعشرات من المدافع ذاتية الحركة والمعدات العسكرية.