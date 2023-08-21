الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن عملية الخليل البطولية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

تشير تقديرات "أجهزة أمن" الاحتلال إلى أن عملية الخليل التي نفذت في وقت سابق اليوم، الاثنين، قرب مستوطنة "كريات أربع" وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح حرجة، نفذت بواسطة خلية تتكون من شخصين.

ووفقا للتحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال، فإن عناصر القوة التابعة للاحتلال الذين تواجدوا في موقع عسكري قرب المكان الذي نفذت فيه العملية "لم يلاحظوا الهجوم، لكنهم سمعوا إطلاق النار وبالتالي لم يردوا بإطلاق النار".

وأظهرت التحقيقات أنه عندما اتضح للجنود أن إطلاق النار جاء في إطار عملية استهدفت مركبة للمستوطنين، كان المنفذون قد انسحبوا من المكان.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") أن جيش الاحتلال يحقق بردة فعل الجنود الذين تواجدوا في الموقع العسكري، والأسباب التي منعتهم من إطلاق النار على منفذي العملية.