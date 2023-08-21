الاحتلال يعتقل طبيباً فلسطينياً خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس

فلسطين اليوم- نابلس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين طبيبا فلسطينيا عقب اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

كما أصيب 8 فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بالرأس، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب السكان.

ويظهر الفيديو لحظة إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على رأس الشاب من الخلف، أثناء توجهه نحو مصاب آخر، دون أن يشكل أي خطر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال البحث والتمشيط في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية شملت قرى وبلدات، للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار التي وقعت يوم السبت الماضي، في بلدة حوارة وأدت إلى مقتل مستوطنين اثنين.