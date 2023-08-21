فلسطين اليوم

أصيب 18 مواطنا، اليوم الإثنين21/8/2023م، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، شرق مخيم ملكة شرق مدينة غزة، جراء قمع فعالية جماهيرية لإحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك الـ54 في منطقة مخيم ملكة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، وصول 18 اصابة بجراح مختلفة من بينها صحفي من قبل الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة إلى مجمع الشفاء الطبي.

بدورها، قالت مصادر صحفية :" إن إصابة بالرصاص في الرأس وصفت بالحرجة وصلت من بين الإصابات"، مبينة أن الصحفي المصاب هو المصور محمد قنديل بقنبلة غاز في الفخذ.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية دعت للمشاركة في الفعالية الجماهيرية على أرض ملكة شرق المدينة، نصرة للمسجد الأقصى.

















