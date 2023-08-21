بن غفير يطالب بإغلاق المدن الفلسطينية رداً على عملية الخليل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية بنية ما يسمى وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير مطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة موجة العمليات الفدائية في الضفة الغربية وإغلاق المدن الفلسطينية .

وقالت القناة السابعة العبرية : إن "بن غفير ينوي المطالبة بإغلاق المدن الفلسطينية، ورفض تصاريح العمل، وإقامة حواجز على الطرق والعودة إلى الاغتيالات".

وانتقد بن غفير سياسة وزير الحرب يوآف غالانت والتي وصفها بأنها "ضعيفة".

وقتلت مستوطنة وأصيب مستوطن آخر بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

والسبت الماضي أيضا قتل مستوطنان في عملية إطلاق نار في بلدة "حوارة" جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.