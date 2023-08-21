تشافي يكشف سبب تعاقد برشلونة مع جوندوجان

فلسطين اليوم

أعرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن سعادته بالفوز على قادش (2-0)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا، رغم اعترافه بغياب الفاعلية الهجومية للفريق.



وقال تشافي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية عقب المباراة: "الأمر كان صعبًا، لم تكن الفاعلية هي موطن قوتنا في بداية الموسم".



وأراد تشافي تسليط الضوء على تمريرة جوندوجان لبيدري في الهدف الأول، قائلا: "لهذا السبب وقعنا مع جوندوجان، لأنه مختلف عن الآخرين".



وأضاف: "سيطرنا على المباراة، هاجمنا من الأطراف وعمق الملعب، لكن لم تكن لدينا الفعالية الهجومية الكافية للتسجيل".



وعن اختيار فرينكي دي يونج رجلًا للمباراة، رغم مشاركته في قلب الدفاع، قال: "كنا نعتقد أن قادش سيلعب بطريقة 4-4-2، وفرينكي أحد أفضل اللاعبين الذين يجيدون الدفاع في الفريق".



وعن البدء بلامين يامال، قال: "نراه يتدرب جيدًا، ويقوم بعمل جيد، ويمكنه أن يحدث فارقًا".



أما فيما يخص فيران توريس، وتسجيله هدف قتل المباراة رغم مشاركته كبديل، قال: "كل اللاعبين مهمون، عليك أن تكون مستعدًا عند الحاجة.. فيران مثال".