الهلال يستغني عن خدمات أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة

فلسطين اليوم

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الاثنين، استغناءه عن خدمات مهاجمه المالي، موسى ماريغا، وذلك بعد فترة وجيزة من تعاقده مع الثلاثي، ياسين بونو، نيمار، وألكساندر ميتروفيتش.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الهلال على "تويتر": "شكرا موسى ماريغا" مستعرضا الألقاب التي توج بها المهاجم المالي مع الفريق السعودي.

وخرج ماريغا في وقت سابق من حسابات الجهاز الفني لفريق الهلال، بقيادة البرتغالي خورخي جيسوس.

وكان ماريغا من أبرز لاعبي الهلال في الفترة الأخيرة، حيث خاض مع الفريق 75 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 25 هدفا، وصنع 7.

وحقق ماريغا مع الهلال أربعة ألقاب هي دوري أبطال آسيا، دوري روشن السعودي، كأس الملك، كأس السوبر السعودي، فضلا عن المركز الثاني بكأس العالم للأندية.

يشار إلى أن الهلال تخلى أيضا هذا الموسم عن خدمات كل من غوستافو كوييار، وأندريه كارييو، ولوسيانو فييتو، وماتيوس بيريرا وأوديون إيغالو.

في المقابل، أبرم الهلال صفقات من العيار الثقيل هذا الصيف، بضمه الحارس المغربي بونو من إشبيلية، وصانع الألعاب البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، والمهاجم الدولي الصربي ميتروفيتش من فولهام.