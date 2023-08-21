حبيب: حريق الأقصى لم ينطفأ والمقاومة خيار شعبنا لنيل حقوقه

فلسطين اليوم

أكد عضو لجنة العلاقات الوطنية والخارجية في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، اليوم الاثنين، أن حريق المسجد الأقصى المبارك الذي اندلع قبل 54 عامًا بتواطأ من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنطفأ، لكنه استمر عبر مخططات الاحتلال التصفوية.

وقال حبيب في كلمة له في فعالية جماهيرية تنظمها فصائل العمل الوطني والإسلامي في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة لإحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى: إن "هذا الحريق استمر في الاشتعال عبر مخططات الاحتلال في تدنيس الأقصى وبناء المزيد من الاستيطان والتهويد".

وأضاف أن المسجد الأقصى سيبقى المحرك الرئيس لعمليات المقاومة البطولية التي تقض مضاجع المحتلين"، مشدّدًا على أن الأقصى مقدس إسلامي بحت وهو حق للمسلمين لا يخضع للقسمة أو التنازل.

وتابع: إن "المقاومة خيار شعبنا لنيل حقوقنا (..)، وعلى امتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم العمل على كسر حصار قطاع غزة".

وأردف: "نؤكد ضرورة وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته التصفوية".