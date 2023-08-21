فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وقال الهلال الأحمر، إن 8 مواطنين أصيبوا إحداها في الرأس برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس.

وأوضاف الهلال الأحمر انه يجري إنعاش القلب والرئتين للمصاب برصاص الاحتلال الحيّ بالرأس من بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لإصابة عدد من ، كما داهمت أحد المنازل، وقامت بتفتيشه.