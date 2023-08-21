بينهم مسعف

بالصور إصابة 3 اشخاص برصاص الاحتلال في ملكة شرق مدينة عزة

الساعة 05:14 م|21 أغسطس 2023
جماهير فلسطينية تشارك في فعالية ذكرى احراق الاقصى شرق غزة
جماهير فلسطينية تشارك في فعالية ذكرى احراق الاقصى شرق غزة

فلسطين اليوم

أصيب، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان بالرصاص ومسعف بقنبلة غاز جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعالية جماهيرية لإحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك الـ54 في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اصابت شابًا بالرصاص، وتم نقله بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة في المكان إلى المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز الخانف تجاه الشباب الثائر قرب السياج الفاصل تزامنا مع انطلاق الفعالية في مخيم ملكة، التي يشارك فيها الآلاف من المواطنين.

مخيم ملكة في شرق غزة

 

مخيم ملكة في شرق غزة

 

مخيم ملكة في شرق غزة

 

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