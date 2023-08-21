فلسطين اليوم

أصيب، اليوم الاثنين، ثلاثة شبان بالرصاص ومسعف بقنبلة غاز جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعالية جماهيرية لإحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك الـ54 في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اصابت شابًا بالرصاص، وتم نقله بواسطة سيارات الإسعاف المتواجدة في المكان إلى المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز الخانف تجاه الشباب الثائر قرب السياج الفاصل تزامنا مع انطلاق الفعالية في مخيم ملكة، التي يشارك فيها الآلاف من المواطنين.