بالفيديو طيران مروحي "إسرائيلي" يشارك في البحث عن منفذ عملية الخليل

فلسطين اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، لطيران مروحي تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي يحلق في أجواء محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن هذا الطيران الذي يحلق على ارتفاع منخفض يشارك في عملية البحث عن منفذي العملية في الخليل.

وأعلن الاعلام العبري، صباح اليوم، بمقتل مستوطنة وجرح أخر بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات اربع المقامة على أراضي المواطنين، وذلك قبل انسحاب المنفذ بسلام.

وذكر أن جيش الاحتلال أعلن حالة التأهب والاستنفار في المحافظة، في ملاحقة المنفذ.