هيئة الأسرى: الاحتلال ينقل 3 أسرى من سجن "رامون" إلى أخر

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الاثنين، عن نقل سُلطة الاحتلال الاسرائيليين، الأسيرين الاداريين المضربين عن الطعام، زهدي طلال عبيدو ومحمد تيسير زكارنه من سجن "رامون".

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن سُلطة الاحتلال نقلت هذين الأسيرين إلى سجن "نفحة".

يُشار إلى أن الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الحالي نحو 1978 أمر اعتقال إداري، منه 370 أمرًا في شهر تموز/ يوليو الماضي.