تحميل فيلم 4 Expend4bles الجزء الرابع مترجم وكامل 2023 على egybest

فلسطين اليوم

تحميل فيلم 4 Expend4bles الجزء الرابع مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكسNetflix ، ومع بدأ العد التنازلي لعرض هذا الفيلم الأمريكي وقبول واستعداد واسع مع قبل الملايين من المتابعين في الولايات المتحدة وأيضا في دول أخرى قام فريق فلسطين اليوم في اعداد هذه المقالة التي تحتوي على كامل المعلومات التي تخصه حيث يتوقع ان تسجل نسبة مشاهدات بالملايين وبإيرادات أكثر من مليار دولار في الشهر الأول من بثه في صالات السينما ومن أجل مشاهدة فيلم المرتزقة 4 Expend4bles حيث مثل فيه نخبة من الفنانين وسوف نذكر لكم بعض من أسمائهم ومنهم ميجان فوكس وراندي كوتور وتوني جا وأخرين وعن باقي المعلومات يترتب على كل شخص المواصلة في قراءة ما يلي .

مشاهدة فيلم 4 Expend4bles الجزء الرابع مترجم 2023

وبعد هذه المقدمة يمكن للجميع الوصول إلى رابط مشاهدة فيلم 4 Expend4bles الجزء الرابع مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكسNetflix يترتب على هذا الرابط هنــــــــــــــــا ، ونؤكد لكم بكل اريحية تامة انكم سوف تشاهدون هذا الفيلم مع الاهل والاحباب .

ونواصل معكم في تقديم التفاصيل الخاصة بمشاهدة فيلم المرتزقة 4 Expend4bles الجزء الرابع حيث وضعنا لكم بعد هذه الفقرة ملخص بسيط عن القصة أي الأدوار .

قصة فيلم 4 Expend4bles

ولابد من جميه المواصلة في القراءة للسطور ، وبسبب الاهتمام الواسع عند الكل قمنا في وضع ملخص عن فيلم 4 Expend4bles وهو على النحو التالي: إذ أنه يعود فريق المرتزقة من جديد من أجل التصدي لتاجر أسلحة يمتلك جيشًا كبيرًا يسعى من خلاله لتدمير كل شيء ، وعن أسماء ابطاله فهو في الفقرة التالية.

أبطال فيلم 4 Expend4bles

والان في هذه السطور وضعنا لكم أسماء طاقم العمل عن فيلم المرتزقة 4 Expend4bles وهو الآتي:

أولا: جيسون ستاثام مثل لي كريسماس: خبير سكين الفريق والثاني في القيادة. [3] نظرًا لأن ستالون كان يتطلع إلى تمرير قيادة الامتياز إلى ستاثام ، فقد قام بحوالي 80٪ من جميع عمليات التصوير وأشرف على ما بعد الإنتاج ، وعمل أيضًا كمنتج.

ثانيا: Curtis "50 Cent" Jackson في دور Easy Day ، عضو جديد في Expendables.

ثالثا: ميغان فوكس في دور جينا ، عميلة وكالة المخابرات المركزية وصديقة عيد الميلاد.

رابعا: Dolph Lundgren مثل Gunner Jensen: عضو متقلب في الفريق ، تراجعت عنه سنوات من ضغوط القتال.

خامسا: Lundgren أن شخصيته كانت رصينة لعدة سنوات حتى الآن وهي في حالة بحث فلسفي عن الروح.

سادسا: توني جا

سابعا: إيكو عويس بدور سوارتو ، إرهابي وخصم رئيسي.

ثامنا: راندي كوتور بدور Toll Road: خبير هدم الفريق.

تاسعا: آندي جارسيا في دور مارش ، عميل وكالة المخابرات المركزية .

عاشرا: سيلفستر ستالون في دور بارني روس: زعيم المرتزقة.

موعد عرض فيلم 4 Expend4bles

أولا: تاريخ الطرح: 22 سبتمبر 2023 في صالات السينما بالولايات المتحدة .

ثانيا: المخرج: سكوت وو .

ثالثا: أسماء المنتجون: جيسون ستاثام، آفي ليرنر، جيفري جرينشتاين، كيفن كينغ، ياريف ليرنر، ليس ويلدون، جوناثان يونغر .

رابعا: الميزانية: 100 مليون USD .

خامسا: مدة العرض: 103 دقيقة .

سيلفستر إنزيو ستالون فيلم 4 Expend4bles

وضمن المعلومات التي نقدمها بين ايديكم في هذه المقالة التي نشرح فيها مشاهدة فيلم 4 Expend4bles الجزء الرابع مترجم وضعنا لكم معلومات عن بطله حيث ولد سيلفستر في السادس من يوليو عام 1946، في نيويورك، من عائلة إيطالية.

والد سيلفستر من أصول إيطالية أما والدته يعود أصولها أوكرانية يهودية، وله أخ وحيد.

ونشير لكم إلى أنه من المصادفات أنه ولد في ذات اليوم الذي ولد فيه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.



تحميل فيلم 4 Expend4bles

ويمكن لكم الان تحميل فيلم المرتزقة 4 Expend4bles بكل سهولة بمجرد الضغط على هذا الرابط هنــــا .

وفي ختام هذه المقالة التي شرحنا فيها معظم التفاصيل حول تحميل فيلم 4 Expend4bles الجزء الرابع مترجم وكامل 2023 على ايجي بست egybest ونتفلكس Netflix نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .