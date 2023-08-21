عدد عمليات إطلاق النار ضد قوات الاحتلال في الخليل

فلسطين اليوم

كشف مركز المعلومات الفلسطيني- معطى، اليوم الاثنين، عن عدد عمليات إطلاق النار التي استهدف من خلالها المقاومون، قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية العام الجاري.

وقال مركز معطى، إن محافظة الخليل سجلت منذ بداية العام، نحو 60 عملية إطلاق نار.

وكان أخر عمليات إطلاق النار، اليوم، حيث تمكن منفذ فلسطيني من تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه مركبة تقل مستوطنين قرب كريات أربع في الخليل، أسفرت عن مقتل مستوطنة في الأربعينيات من العمر وإصابة أخر بجروح خطيرة، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب من المكان.

وبحسب الاعلام العبري، فإنه تم تسجيل مقتل 34 مستوطنًا منذ بداية العام، وبلغت عدد الإنذارات بنية تنفيذ عمليات 200 إنذار في اليوم.