إنشاء أمانة عامة للمقر الدائم لدعم المقاومة الفلسطينية في إدارة التعليم والتربية في طهران

فلسطين اليوم

أعلنت إدارة التربية والتعليم التابعة لمدينة طهران عن إنشاء أمانة عامة للمقر الدائم لدعم المقاومة الفلسطينية وتعيين أمين عام ونائب له.

وأفادت وكالة القدس للأنباء(قدسنا) نقلا عن العلاقات العامة لإدارة التعليم والتربية في طهران، أن قرار إنشاء أمانة عامة للمقر الدائم لدعم المقاومة الفلسطينية جاء علي هامش الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الخامس للتضامن مع الأطفال والشباب الفلسطيني والذي يقام سنوياً بالتزامن مع ذكري استشهاد الطفل الفلسطيني، محمد الدرة.

وأقيم الاجتماع التحضري بحضور أعضاء الاتحاد الدولي لليافعين والشباب المناهضين للاحتلال وعدد من نشطاء المقاومة.

وأكد أمين عام إدارة التربية والتعليم في طهران، عليرضا كريميان، أن القضية الفلسطينية تتمتع بأهمية بالغة خاصة في الوقت الراهن الذي تتجه فيه الأنظار نحو فلسطينين والتطورات داخل الكيان الصهيوني الدالة علي قرب زوال الاحتلال.

وطالب النشطاء بتحديد سلبيات المؤتمر السابق لإنجاح المؤتمر القادم بالإضافة إلي تقديم حلول ومقترحات عملية لإنجاح المؤتمر.

كما أكد ضرورة إيلاء كل الاهتمام للمؤتمر القادم للخروج بمخرجات إيجابية من شأنها أن تساهم في الوصول للأهداف المنشودة.