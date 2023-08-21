فلسطين اليوم

يحي الاحرار وجمهور المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم 14 آب، الذكرى السنوية السادسة عشر لانتصار المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" على الكيان الاسرائيلي، في العدوان الذي بدأه الاخير في 12 تموز عام 2006 وأنهاه مجبرا ومذلولا في 14 آب.

وبمناسبة الذكري السنوية السابعة عشر لانتصار المقاومة في حرب تموز، افتتح في متحف الفنون الفلسطينية المعاصرة بالعاصمة طهران، معرض صور"رسم المقاومة".

وأفادت وكالة القدس للأنباء(قدسنا) أن المعرض افتتِح الإثنين في العاصمة طهران، تزامناً مع يوم المقاومة الإسلامية، حيث يعرض مجموعة من الأعمال الفنية الفلسطينية وصوراً وأعمالاً فنية مرتبطة بحرب تموز 2006.

وفي تصريح لوكالة القدس للأنباء(قدسنا) أكد مدير متحف الفنون الفلسطينية المعاصرة أن المعرض أقيم بمناسبة الذكري السنوية السابعة عشر لانتصار حزب الله في حرب تموز، والذي يتزامن مع ذكري إنشاء المتحف في العاصمة طهران.







