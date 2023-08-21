سرايا القدس - كتيبة جبع تستهدف قوات الاحتلال على شارع صانور

فلسطين اليوم

أكدت سرايا القدس - كتيبة جبع، اليوم الاثنين 21/8/2023، أنها استهدفت دوريات الاحتلال على شارع صانور في جبع بالضفة المحتلة.

وقالت سرايا القدس :" بعون الله وتوفيقه تمكن جند الكتيبة الميامين ظهر اليوم من استهداف دوريات الاحتلال على شارع صانور بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر ما أدى الى إصابة آلية بشكل مباشر وإعطابها."

وأضافت :" جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات"