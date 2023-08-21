القيادي الهيثم: الجهاد أشعلت فتيل الثورة والانتفاضة في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم، اليوم الاثنين 21/8/2023، أن حالة الثورة والانتفاضة في الضفة المحتلة، جاءت بعد تبني حركة الجهاد الإسلامي إشعال فتيل المواجهة فيها عبر كتائبها المختلفة.

وشدد الهيثم في تصريح صحفي، على أن كل ما يقوم به الاحتلال سيقابل بعمل مقاوم في الضفة المحتلة.

واعتبر الهيثم ، أن المقاومة في الضفة المحتلة انتقلت من حالة الدفاع إلى الهجوم، مشدداً على أن العمليات المتتالية دلالة واضحة على أن الشعب الفلسطيني أخذ على عاتـقه مقـاومة المحـتل مهـما كـانت التضـحيات.

وخلال 72 ساعة، قُتل ثلاثة مستوطنين في عمليات إطلاق نار نفذها مقاومون في حوارة بنابلس والخليل بالضفة المحتلة.