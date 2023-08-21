حدث في عملية الخليل: لم يُطلق النار صوب طفلة تواجدت في السيارة لحظة تنفيذ العملية

فلسطين اليوم

كشف الإعلام العبري اليوم الاثنين21/8/2023 ، ان طفلة كانت تتواجد في السيارة المستهدفة بعملية إطلاق النار، لكن المقاومين لم يطلقوا الرصاص عليها.

موقف المقاومين الرحيم ، سلط مجدداً الضوء أمام العالم أجمع عن اخلاق المقاومين ، الذي اطلقوا النار على المتواجدين في السيارة دون ان يمس الطفلة الصغيرة أي رصاصة .

والحدث لم يكن الأول من نوعه ، حيث أن العمليات التي نفذت في السابق في مناطق متفرقة بالضفة استثنت الاطفال وحافظت على سلامتهم .

وكان عدد من المقاومين نفذوا عملية بطولية في الخليل أدت لمقتل مستوطنة وإصابة 6 اخرين بينهم اصابة خطيرة.