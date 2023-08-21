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الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى الخليل
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 21/8/2023 ، جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل.
وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت المداخل "قلقس"، و "الفحص"، والكسارة جبل جوهر، وجسر حلحول، ومدخل دوراـــ الفوار، وبني نعيم، وبيت عينون، وبيت كاحل، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين، والتسبب بأزمة مرورية خانقة.
ويشار إلى أن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنيْن جنوب مدينة الخليل، مما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة 6 آخرين بينهم إصابة خطيرة .