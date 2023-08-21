خلال أقل من 72 ساعة .. ثــلاثة قتلى من المستوطنين في حوارة والخليل
خلال اقل من 72 ساعة على عملية حوارة البطولية والتي أدت الي مقتل مستوطنين ، سجل المقاومين اليوم الاثنين انتصارا ً جديداً للمقاومة في الخليل بعد أدت عملية إطلاق النار البطولية الي مقتل مستوطنة وإصابة 6 أخرين بينهم خطيرة.
العملية البطولية التي أدت لمقتل المستوطنة ، تتزامن مع إحياء الذكرى ال54 لإحراق المسجد الاقصى المبارك ، ليبعث منفذوها رسالة ان المساس بالمسجد الاقصى خط أحمر يقابل بالدم .
وكان المقاومون نفذوا عملية بطولية في حوارة يوم السبت الماضي أدت لمقتل مستوطنين ، بعد ان تمكن المقاومين من اطلاق النار على المستوطنين في مغسلة في حوارة .
وترفع عملية اطلاق النار في الخليل قتلى الاحتلال منذ بداية العام لـ34 قتيلاً .