خلال أقل من 72 ساعة .. ثــلاثة قتلى من المستوطنين في حوارة والخليل

فلسطين اليوم

خلال اقل من 72 ساعة على عملية حوارة البطولية والتي أدت الي مقتل مستوطنين ، سجل المقاومين اليوم الاثنين انتصارا ً جديداً للمقاومة في الخليل بعد أدت عملية إطلاق النار البطولية الي مقتل مستوطنة وإصابة 6 أخرين بينهم خطيرة.

العملية البطولية التي أدت لمقتل المستوطنة ، تتزامن مع إحياء الذكرى ال54 لإحراق المسجد الاقصى المبارك ، ليبعث منفذوها رسالة ان المساس بالمسجد الاقصى خط أحمر يقابل بالدم .

وكان المقاومون نفذوا عملية بطولية في حوارة يوم السبت الماضي أدت لمقتل مستوطنين ، بعد ان تمكن المقاومين من اطلاق النار على المستوطنين في مغسلة في حوارة .

وترفع عملية اطلاق النار في الخليل قتلى الاحتلال منذ بداية العام لـ34 قتيلاً .