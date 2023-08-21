تحليل : عملية الخليل ضربة مؤلمة للاحتلال والطريق "60" ممر الموت القادم للمستوطنين

فلسطين اليوم

أكد المحلل السياسي أحمد عبد الرحمن اليوم الاثنين 21/8/2023 ، أن الطريق رقم" 60" الذي وقعت فيه عملية إطلاق النار اليوم والذي أدى لمقتل مستوطنة وإصابة 6 بينهم حالة حرجة هو ممر إجباري للمستوطنين الصهاينة الذين يتنقلون بين مستوطنات الضفة المنتشرة كالسرطان في أراضي الفلسطينيين .

وقال المحلل عبد الرحمن: إن الطريق يربط بين مدينة السبع جنوبا حتى مدينة الناصرة شمالا، ويبلغ طوله حوالي 146 كلم ، ويمر معظمه من مناطق الضفة الغربية كالخليل وبيت لحم والقدس ورام الله وجنين، ويستخدمه المستوطنون لعدم اللجوء لدخول قلب المدن والمناطق الفلسطينية .

وبين المحلل أن الممر قد يصبح ممرا للموت لهم في حال تم التركيز عليه ، لا سيما وأن طول الطريق وتشعباته لا تسمح بوجود حراسة أمنية كافية من جيش الاحتلال .

وتابع أن عملية الخليل خطيرة للغاية خصوصا وأنها جاءت من الخليل التي حاول العدو إخراجها من معادلة الصراع مع الفلسطينيين ، من خلال إغراقها بالسلاح المخصص للنزاعات العائلية ، وتغذية تلك النزاعات بالتحريض المستمر ، إضافة إلى ضغطه على التجار فيها وهي أهم منطقة تجارية في فلسطين وابتزازهم بالتضييق على أعمالهم وتجارتهم .

وشدد على أن عملية الخليل ضربة مؤلمة للغاية سيكون لها ما بعدها بكل تأكيد .

ويشار إلى أن عملية الخليل التي تم تنفيذها اليوم الاثنين 21/8/2023 ، أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة 6 آخرين بينهم خطيرة ، في عملية وصفت بالخطيرة لتفتح حساباً جديداً للاحتلال بعد عملية تم تنفيذها السبت الماضي 19/8/2023 ، قرب حوارة بنابلس أدت إلى مقتل مستوطنين .

