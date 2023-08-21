الجهاد الإسلامي تبارك عملية إطلاق النار جنوب الخليل وتؤكد ان تصادفها مع  ذكرى حريق الأقصى رسالة تحذير

فلسطين اليوم

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 21/8/2023 ، عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت مركبة للمستوطنين المجرمين جنوب الخليل، والتي جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا، وإيذاناً مباركاً باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات.

واعتبرت إن هذه العملية الشجاعة قرب مستوطنة "كريات أربع" والتي جاءت في ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، لتبعث برسالة تحذير بأن القادم أشد وأقسى، مؤكدةً أن مقاومتنا حاضرة وأياديهم قادرة على الردع وضرب العدو من حيث لا يحتسب، دفاعاً عن شعبنا ومقدساتنا.