قتلت فيها مستوطنة وأصيب آخرون... هكذا نفذ المقاوم عملية الخليل

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 21/8/2023، تفاصيل جديدة حول عملية الخليل بالضفة المحتلة البطولية، والتي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين بجراح بينها حرجة على طريق 60 الاستيطاني.

ووفقاً لمصادر الاحتلال، فإن مركبة أطلقت النار على طريق 60 الاستيطاني قرب مستوطنة كريات أربع، على مركبة للمستوطنين، حيث أن المركبة كانت تسير بسرعة، وتمكن المنفذون من الانسحاب من المكان.

وأفادت التحقيقيات، أن فلسطيني أو أكثر وصلوا بمركبة وأطلقوا النار تجاه مركبة المستوطن ويبدو أنه خرج من مركبته وأطلق النار عليهما قبل أن ينسحب.