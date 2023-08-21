البريم : شعبنا يحيي ذكرى إحراق الأقصى بالمواجهة والاشتباك كما فعل أبطال الخليل اليوم

فلسطين اليوم

أكد مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي 21/8/2023 أن شعبنا يواصل الانتفاضة ويؤكد على هوية المسجد الأقصى الإسلامية والعربية ويواجه العدو الصهيوني بمزيد من تصعيد المقاومة والثورة بقيادة كتيبة جنين وسرايا القدس وهذا الجيل الثائر الذي يؤسس لمعركة وعد الآخرة

وشدد في الذكرى ال54 لإحراق المسجد الأقصى على أن الضفة تشتعل ويتصاعد العمل وهناك عملية مطاردة متواصلة لجنود الاحتلال ومستوطنيه ، موضحاً أنه لا أمان للعدو على أرضنا وهذا الجيل المقاتل لن ينسى ثأره مع عدو الأمة الأول.

وقال :" شعبنا يحيي ذكريات المحنة والصمود والمواجهة عبر الرصاص والاشتباك كما فعل اليوم أبطال الخليل وأحباب محمد سدر وعبدالرحيم التلاحمة وأبطال زقاق الموت"

وجدد تأكيده على ان الجهاد الإسلامي بكل افتخار يقود مرحلة تسليح الشباب في الضفة ولا شرف أعلى من هذا الشرف الجهادي الكبير وشعبنا على موعد مع مفاجآت تشفي صدور قوم مؤمنين.