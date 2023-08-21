عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الساعة 10:19 ص|21 أغسطس 2023
اقتحام الأقصى (21).jpeg
اقتحام الأقصى (21).jpeg

فلسطين اليوم

 اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين 21/8/2023، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات مشددة، والتضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى والتنقل بحرية في باحاته.

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