الأسير المقدسي سامر متعب يدخل عامه الاعتقالي الـ 23

فلسطين اليوم

دخل الأسير المقدسي سامر غازي عيسى متعب ( 46 عامًا) اليوم الاثنين 21/8/2023، عامه الاعتقالي الثالث والعشرين على التوالي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن الأسير متعب اعتقل بتاريخ 21/8/2001، وحكمت عليه محكمة الاحتلال بالسجن لمدة 23 عامًا، بعد أن أدانته بـ"الضلوع في أعمال المقاومة والانتماء للجبهة الشعبية".

وأوضحت أن الأسير متعب يعد فنانًا ورسامًا بارعًا، فهو صاحب ريشة مميزة، يساهم بشكل كبير في إدخال الفرحة والسرور في قلوب الاسرى وأهاليهم من خلال رسمه لبطاقات المعايدة الجميلة والمتقنة، والتي يقدمها الأسرى كهدايا لأهاليهم في المناسبات.

وأشارت اللجنة إلى أن الأسير تنقل في كافة السجون، ويقبع حاليًا في سجن "رامون" الصحراوي.

وكان والده توفي قبل عدة أعوام، ولم تسمح إدارة السجن له بوداعه أو المشاركة في تشييع الجثمان، وقد عانى الأسير من الإهمال الطبي وأُجريت له عملية جراحية بعد طول انتظار.