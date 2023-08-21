اختفاء غيوم نبتون

فلسطين اليوم

أعلن علماء الفلك عن اختفاء مفاجئ وغير متوقع لغيوم كوكب نبتون في أمر أثار حيرتهم ، وفقا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وكشفت دراسة حديثة، أن وفرة من الغيوم التي شوهدت، قبل سنوات، على كوكب نبتون اختفت تقريباً، وتلاشت من الوجود منذ عام 2019.

وأوضحت صور التقطها تلسكوب هابل الفضائي، ونشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، تاريخاً لتسلسل تضاؤل كمية الغطاء السحابي على نبتون.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت أخيراً في مجلة «Icarus»، إلى وجود صلة محتملة بين اختفاء السحب العملاقة والدورة الشمسية.

ذكر المؤلف المشارك في الدراسة، إيمكي دي باتر، من جامعة كاليفورنيا، أن النتائج التي توصلوا إليها تدعم النظرية القائلة بأن أشعة الشمس فوق البنفسجية، عندما تكون قوية بدرجة كافية، قد تؤدي إلى تفاعل كيميائي ضوئي تنتج عنه سحب نبتون.