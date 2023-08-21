7 معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام.. بعد تعليق اخميس ونزال اضرابهما بالأمس

فلسطين اليوم

أكّد نادي الأسير الفلسطيني، أنّ المعتقلين محمد اخميس من بلدة بيت أمر/ الخليل، وهادي نجي نزال من بلدة قباطية/ جنين، قد علّقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 11 يومًا، وذلك بعد وعود تقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ.

وبين نادي الأسير، إلى أنّ عدد المعتقلين المضربين عن الطعام تبقى بعد تعليق المعتقلين اخميس، ونزال، 7 معتقلين، أقدمهم الأسيران كايد الفسفوس من مدينة دورا، وسلطان الخلوف من بلدة برقين/ جنين، حيث يواصلان الإضراب عن الطعام، منذ (18) يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق من سلفيت الذي يواصل إضرابه منذ 14 يومًا)، وأربعة معتقلين يواصلون الإضراب في زنازين (ريمون) منذ 11 يومًا وهم: (محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو).