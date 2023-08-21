الاحتلال يهدم منزلا في قرية الديوك التحتا غرب أريحا ويخطر بهدم 4 منازل أخرى

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين 21/8/2023 ، منزلا قيد الإنشاء في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وقال أمين سر "فتح" في الديوك التحتا عصام سمرات إن قوات الاحتلال معززة بأكثر من 15 آلية و4 جرافات، اقتحمت القرية، وهدمت منزلا قيد الإنشاء تقدر مساحته بنحو 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، تعود ملكيته إلى المواطن محمود علي طنوس.

وأضاف أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم أربعة منازل تعود ملكيتها للشقيقين محمد وفادي ظاهر، والشقيقين أسعد ومحمد علي، كما أخدت قياسات منزل أحدهم تمهيدا لهدمه.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.