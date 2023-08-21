حماس: المسجد الأقصى والقدس خط أحمر ولن نسمح بتغيير الواقع مهما كلفنا من ثمن

فلسطين اليوم

أكد د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس اليوم الاثنين 21/8/2023 ، في الذكرى الرابعة والخمسين لحريق ، ان المسجد الأقصى في خطر والقدس في خطر، محذراً من المخططات التلمودية الصهيونية للتقسيم الزماني والمكاني للعبادة وصولًا إلى هدم المسجد الأقصى وبناء ما يسمى بهيكل سليمان المزعوم على أنقاضه.

وحمل رضوان الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات جرائمه بحق المسجد الأقصى وتسعيره لحرب دينية في المنطقة ، مشدداً على ان لن نسمح للاحتلال بتغيير الوقائع داخل المسجد الأقصى مهما كلفنا من ثمن.

واعتبر ان المسجد الأقصى والقدس خط أحمر دونهما أرواحنا ودماؤنا.

وشدد على ان المقاومة ستبقى هي الدرع والسيف المدافع عن قدسنا وأقصانا وما زال سيف القدس مشرعًا ولن يغمد حتى تحرير المسجد الأقصى.

ودعا د. رضوان أهلنا في القدس والضفة الغربية والثمانية وأربعين إلى شد الرحال الى المسجد الاقصى وتكثيف الرباط فيه إفشالا للمخططات التلمودية الصهيونية ، داعياً أمتنا العربية والإسلامية للقيام بدورها في الدفاع عن المسجد الأقصى.