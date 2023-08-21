إصابة جندي "إسرائيلي" جنوب الجولان السوري

فلسطين اليوم

أعلن الاعلام العبري اليوم الاثنين 21/8/2023 ، عن اصابة جندي " اسرائيلي"جراء انفجار عبوة ناسفة في آلية هندسية كانت عمل على الحدود الشمالية قرب الجليل.

وبين القناة الـ14 العبرية ان قوات الاحتلال وفتح تحقيقاً في الحادث فور وقوعه .

في حين كشفت مصادر عسكرية "إسرائيلية" عن إعطاب آلية عسكرية إسرائيلية إثر انفجار عبوة ناسفة قرب بحيرة طبريا جنوب الجولان السوري.

وأوضحت معاريف في تفاصيل جديدة للحادث ان آلية هندسية تابعة للجيش داست على لغم في جنوب الجولان وتم نقل شخص مصاب بجروح طفيفة إلى المستشفى.