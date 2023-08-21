الاحتلال يزعم اسقاط أحد مسيرات المقاومة في سماء غزة بصواريخ القبة الحديدية

فلسطين اليوم

أكدت مصادر اعلامية اليوم الاثنين 21/8/2023 ، ان القبة الحديدية أطلقت عدد من الصواريخ اتجاه طائرة مسيرة غرب غزة.

وكانت أصوات انفجارات كبيرة سمعت في سماء قطاع غزة اليوم ، بسبب صواريخ القبة الحديدية التي أسقطت المسيرة فوق نتساريم وفقا للإعلام العبري.

وقالت مصادر محلية ان النيران تشتعل داخل أحد مواقع المقاومة جراء صواريخ القبة .

ويشار الى ان الاحتلال اسقط بالأمس مسيرة للمقاومة جنوب قطاع غزة ، بعد ان اطلقت القبة الحديدية صاروخين صوب المسيرة .