بالفيديو كارثة كادت ان تقع الليلة الماضية في نابلس ..مستوطنون يحاولوا إحراق منزل في "بورين"

فلسطين اليوم

حاول العشرات من المستوطنين الليلة الماضية ارتكاب مجزرة بحق أحدى العائلات في نابلس بعد ان ألقوا عشرات الزجاجات الحارقة صوب منزلهم .

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال ألقت عشرات الزجاجات الحارقة صوب منزل عائلة صوفان في قرية بورين جنوب نابلس.

وتصدى المواطنون في نابلس لمحاولة مستوطنين إحراق منزل لعائلة صوفان في قرية بورين جنوب المدينة.